Gözyaşları içinde adaya veda etti... 'Artık hayatıma devam edebileceğime inanıyorum'
Survivor All Star'da 4 yarışmacının kıyasıya rekabetinin ardından bir isim adaya veda etti. Gözyaşları içinde takım arkadaşlarıyla vedalaşan yarışmacı yolculuğunun kısa sürdüğünü söyleyerek yarışmadan ayrıldı.
Survivor All Star'ın eleme heyecanı geride kaldı. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Bozok'un vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.
ELENMEKTEN KAÇAMADI
Düellolarda Merve, Aleyna, Aysu ve Berna elinden gelen çabayı sarf ederek en az iki hafta daha adada kalmayı garantilemek istedi. Ancak bir yarışmacının çabası yeterli olmadı. Düellolarda kaybeden isim ise Aysu oldu.
Aysu gözyaşları içinde arkadaşları ile vedalaştı. Onun için zorlu bir sezon olduğunu söyleyen Aysu kaybettiği arkadaşı için yarıştığını ve artık hayatına dönmeye hazır olduğunu söyledi.
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