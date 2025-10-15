Grammy ödüllü şarkıcı D’Angelo hayatını kaybetti

Soul ve neo-soul müziğin efsanevi ismi D’Angelo (Michael D’Angelo Archer), pankreas kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi kaybederek 14 Ekim 2025’te 51 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesi yaptığı açıklamada, “Ailemizin parlayan yıldızı, bu hayattaki ışığını söndürdü. Kanserle uzun ve cesur bir mücadelenin ardından D’Angelo’nun aramızdan ayrıldığını büyük üzüntüyle duyuruyoruz. Ondan geriye değerli anılar kaldı, ancak bıraktığı olağanüstü müzik mirası için sonsuza dek minnettarız. Bu zor zamanlarda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, ancak hepinizi onun yasına ortak olmaya ve dünyaya bıraktığı şarkı armağanını kutlamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dört Grammy ödüllü sanatçı, 2001 yılında yayımladığı Voodoo ve 2016 tarihli Black Messiah albümleriyle büyük başarı elde etmiş, neo-soul türünün öncülerinden biri olarak kabul edilmişti.

BEYONCE’DAN DUYGUSAL VEDA

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, D’Angelo’nun ardından web sitesinde yayınladığı siyah-beyaz bir fotoğrafla sanatçıya veda etti.

“Güzel müziğin, sesin, piyanodaki ustalığın ve sanatçılığın için sana teşekkür ederiz. Neo-soul'un öncüsüydün ve bu, ritim ve blues'u sonsuza dek değiştirip dönüştürdü. Seni asla unutmayacağız” sözleriyle D’Angelo’nun müzik dünyasına bıraktığı etkiyi vurguladı.