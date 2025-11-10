Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvuruları için henüz duyuru yapılmadı. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'a kadar sürmüştü.

Bu yıl kasım ayının ikinci haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı.

2026 dönemi için başvuruların kasım ayının son haftalarından itibaren başlaması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.