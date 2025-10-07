Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşamak ve çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan Green Card (Çeşitlilik Vizesi Programı – DV Lottery) başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Green Card başvuru ekranının 6-12 Ekim haftası içinde açılması bekleniyor. 2024 yılında başvurular 2 Ekim’de başlamış ve 7 Kasım’da sona ermişti. Çekiliş sonuçları 3 Mayıs 2025’te açıklanırken, mülakatlar 1 Ekim 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalıdır.