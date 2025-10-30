Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), yaşama ve çalışma hakkına sahip olmak isteyen yurttaşlar gözlerini 2026 Green Card başvurularına çevirdi. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu ücretli mi oldu?

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor.

2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025’te başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl ekim ayının son haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. Başvuruların 27-31 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ OLDU?

Hayır, resmi olarak Diversity Visa Programı (DV-Lottery), yani halk arasında “Green Card çekilişi” olarak bilinen başvuru sistemi için hâlâ ücretsizdir.