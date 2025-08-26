Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilir. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Green Card başvuru nasıl yapılır?

2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card çekilişi başvuruları 2 Ekim – 5 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılmıştır. 2025 başvuru tarihleri henüz kesinleşmemiş olsa da, yine Ekim – Kasım ayları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi başvuruları DV Lottery’nin resmi internet sitesi (http://dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak yapılabilmekte olup, başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir.