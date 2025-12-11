Green Card, ABD'nin her yıl farklı ülkelerden belirli sayıda göçmen kabul etmek amacıyla düzenlediği resmî çekiliş programıdır. Başvuru dönemi her yıl aynı takvimde ilerlese de bu yıl süreç beklenen tarihte başlamadı. Peki, Green Card başvuruları neden başlamadı? 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

GREEN CARD BAŞVURULARI NEDEN BAŞLAMADI?

Önceki yıllarda belirli bir takvimle yürütülen Green Card başvuruları bu yıl planlandığı dönemde başlamadı. Programın işleyişine yönelik yapılan idarî ve teknik düzenlemeler nedeniyle başvuru ekranı henüz aktif edilmedi

2025-2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 Green Card başvurularının başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Öte yandan başvuruların aralık ayında başlaması bekleniyor.