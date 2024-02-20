Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ABD'de ikametgah ve çalışma izni almak isteyenlerin katılım sağladığı Green Kard başvuruları, 7 Kasım 2023 tarihinde sona erdi. Başvuran adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etti. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:50
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
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2024 Green Card son başvuru tarihi ve çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. DV-2025 için katılımı için Green Card başvuruları 7 Kasım 2023 tarihine kadar dvprogram.state.gov internet adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması ile tamamlanmıştı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenlir?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.

Başvuru yapmış olan adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü’ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.


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