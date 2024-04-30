Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, 55 yaşında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:39
Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım
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Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

1975'te Kemal Sunal ile hayatını birleştiren Gül Sunal, sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşıp, "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi" ifadelerini kullanarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Çiftin oğullarından Ali Sunal; 1977'de, kızları Ezo Sunal ise 1984'te dünyaya geldi.


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