Gül Sunal'dan Kemal Sunal’a duygu dolu mesaj: 'Çok yoruldum'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:47

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:54

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılsa da filmleri hâlâ milyonlar tarafından izleniyor ve hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Gül Sunal da zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla eşi Kemal Sunal'a olan özlemini sile getiriyor. Sunal, son olarak yayımladığı bir mesaj ile takipçilerini duygulandırdı.

Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır." Kemal, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR ŞANSIN YOK GÜLÜM"

Ali Sunal da annesi Gül Sunal'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Babasının izinden giderek oyuncu olan Ali Sunal, annesine "Ne yorulması torunların seninle oynamaya bayılıyor öyle bir şansın yok gülüm" sözleriyle karşılık verdi.