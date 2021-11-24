Gülben Ergen ameliyattan çıktığı anları paylaştı: Karizma çıktığım doğrudur
Gülben Ergen, önceki gün ameliyat olduğunu duyurdu. Gözlerinden operasyon geçiren ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Geçtiğimiz sene koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen, gözlerinden operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı, ameliyattan çıktığı anları Instagram hesabından paylaşarak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"KARİZMA ÇIKTIĞIM DOĞRUDUR"
Ergen "Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur... Ne zamandır beni gözlük kullanımına zorlayan, baş ağrısı ile yaşadığım sorunla bugün vedalaştım. Yarın hayat tüm hızı ve coşkusu işe devam edecek. Cin Ali gözlerim daha da keskinleşecekmiş... Vay arkadaş!" ifadelerini kullandı.
Gülben Ergen, önceki gün ameliyat olduğunu duyurdu. Gözlerinden operasyon geçiren ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
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