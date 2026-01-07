Gülben Ergen uyuşturucu operasyonlarına sert çıktı: 'Hep ünlüleri tokatlayın!'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 10:25:00
Gülben Ergen, uyuşturucu operasyonlarında sürekli ünlü isimlerin gündeme getirilmesine tepki göstererek, asıl sorgulanması gerekenin maddelerin kaynağı ve dağıtım ağı olduğunu vurguladı.

Gülben Ergen, son günlerde art arda gelen uyuşturucu operasyonu haberlerinde ünlü isimlerin manşetlere taşınmasına tepki gösterdi. Şarkıcı, kamuoyunun dikkatinin sürekli olarak tanınmış kişiler üzerinden şekillendirilmesini eleştirdi.

8 Ekim 2025’ten bu yana birçok tanınmış ismi kapsayan operasyonlar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, son olarak Danla Bilic ve Melisa Döngel gibi isimlerin test sonuçlarının açıklanması haber siteleri ve sosyal medyada geniş yer buldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülben Ergen, operasyon haberlerinde hep ünlülerin ön plana çıkarılmasına karşı çıktı. “Hep ünlüleri tokatlayın” ifadesini kullanan Ergen, asıl sorgulanması gereken konunun bu maddelerin kimler tarafından, hangi yollarla temin edildiği olduğunu vurguladı.

Sanatçının bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, açıklamaları çok sayıda kullanıcı tarafından destek ve yorum aldı.

İlgili Konular: #Gülben Ergen