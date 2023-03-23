Gülcemal dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış kimdir, kaç yaşında? Murat Ünalmış hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 23:38

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 23:40

MF Yapım imzalı, FOX Tv'nin yeni projelerinden olan Gülcemal dizisinin, başrol kadrosunda Murat Ünalmış yer alıyor. 'Gülcemal' karakteriyle dizide rol alan oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Oyuncunun daha önce yer aldığı projeler araştırıyor. İşte ayrıntılar...

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981'de Kayseri'de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a geldi. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynadı. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, “Üç Kadın” dizilerinde ve “Deli Duran”, “Sen Ne Dilersen” adlı sinema filmlerinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol aldı. Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynadı.

MURAT ÜNALMIŞ'IN ÖZEL YAŞAMI

Murat Ünalmış, 'Yer Gök Aşk' dizisinde başrol kadrosunu paylaştığı oyuncu Birce Akalay'la 2011'de evlendi. Çiftin evlilikleri 2012'de sonlandı.

MURAT ÜNALMIŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2003 - Sınırlı Aşk

2003 - Kurşun Yarası

2005 - Deli Duran

2005 - Üç Kadın

2005-2007 - Şöhret

2007 - Sır Gibi

2008 - Rüzgâr

2009-2010 - Kasaba

2010-2012 - Yer Gök Aşk

2012 - Babalar ve Evlatlar

2013-2014 - İnadına Yaşamak

2016 - Seddülbahir 32 Saat

2016 - Sevda Kuşun Kanadında

2017 - Deli Gönül

2018-2021 - Bir Zamanlar Çukurova

2023 - Gülcemal

MURAT ÜNALMIŞ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

2004 - Celal Oğlan

2009 - Gecenin Kanatları

2009 - Güneşi Gördüm

2010 - New York'ta Beş Minare