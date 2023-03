Yalçın Hafızoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Yüz Yıllık Mucize dizisinin Cem'i kim? Yalçın Hafızoğlu hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:06

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 16:06

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle akıllara kazınan Yalçın Hafızoğlu, yeniden ekranlara dönüyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Yalçın Hafızoğlu'nun kariyeri araştırılıyor. İşte Yalçın Hafızoğlu hakkında merak edilenler...

YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?

Yalçın Hafızoğlu, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Samsun, annesi Üsküp, Makedonya göçmenidir. İlköğretimini Özel Kalamış Okullarında tamamladı. Sonrasında Göztepe Yeşilbahar Ortaokulu, Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdi. Haliç Üniversitesi' nde Tiyatro Yüksek Lisansı yapmaktadır.

Oyunculuğa merakı küçük yaşlardan beri vardı. 2014-2016 yıllar arasında Nazan Koçak, Deniz Erdem, Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı. Kariyerindeki ilk performansı 2016 yılında konuk oyuncu olarak, Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizide canlandırdığı Selim karakteridir. Çekimlerine 2016 yılında başlanan 2018 vizyon tarihli yönetmenliğini Volkan Kocatürk' ün yaptığı 'Keşif Çanakkale' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı. 2016 yılının Kasım ayında atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldı ve Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

Müziğe merakı çocukluk yıllarında başladı. 1999-2003 yıllarında Yücel Berrak' tan davul (bateri) eğitimi aldı. İlk sahne deneyimi okul grubuyla 2001 yılbaşı gösterisi oldu. Lise yıllarında okul grubuyla Liseler Arası Müzik Yarışması' na katıldı. Bu yarışmada 2006 yılında kişisel olarak En iyi Enstrüman ödülünü, grubuyla da En İyi Beste ödülünü kazandı.

2008-2015 yıllarında birçok grupla Blues, Rock ve Metal tarzlarında sahneler aldı. 2017 yılında Indie Rock tarzında müzik yapan Shall We? grubuyla 'Shall We?' EP albümünü çıkarttı. 2018 yılında Fikret Ertan ve Faruk Aydın Toksöz ile birlikte Nefes Records’ u kurdu. Nefes Records bünyesinde Progressive Metal tarzında müzik yapan Alkera grubuyla ‘Live in Sin’ EP albümünü yayımladı. Fikret Ertan’ ın 'Bir Şans Ver Bana' EP albümünde çaldı. Arıza Kontrol Saati adıyla Türkçe Rock tarzında 'Neredeyim Ben?' ve 'Akrep Yelkovam' EP albümünü yayımladı.

YALÇIN HAFIZOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2018 - Keşif Çanakkale Roy

2022 - Sevmedim Deme Muhammet

2022 - Omuz Omuza Muhammet

2022 - Sen ve Ben Gökhan

YALÇIN HAFIZOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2016 Kiralık Aşk - Selim

2016-2021 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Hızır Ali Çakırbeyli

2022 Gülümse Kaderine - Can

2022 Yalnız Kurt - Barış Serbey

2023- Yüz Yıllık Mucize - Cem