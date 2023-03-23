Gülcemal dizisinin Deva'sı Melis Sezen kimdir, kaç yaşında? Melis Sezen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Melis Sezen, FOX Tv'nin yeni dizilerinden Gülcemal'de, başrol oyuncusu olarak yer alıyor. Peki, Gülcemal dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen kimdir, kaç yaşında? Melis Sezen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
MF Yapım imzalı, FOX Tv'nin yeni projelerinden olan Gülcemal dizisinin, başrol kadrosunda Melis Sezen yer alıyor. 'Deva' karakteriyle dizide rol alan oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Oyuncunun daha önce yer aldığı projeler araştırıyor. İşte ayrıntılar...
MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de İstanbul'da doğdu. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından 'Siyah İnci' dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu 'Leke' dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren 'Bizim İçin Şampiyon' ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde 'Tilki Yuvası' ve 'Dünya Hali' gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı 'Mucize 2: Aşk' filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde başrol karakter olan 'Nazan' karakterini canlandırdı. 'Sadakatsiz' dizisinde başrol karakterlerinden biri olan 'Derin' adlı karakteri canlandırdı.
Sezen, 2019’da IMDb Starmetre listesinde ilk 100’e girdi.
Sezen, 2021'de Barış Arduç ile Turkcell reklam filminde başrolü paylaştı. Aynı yıl 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü.
MELİS SEZEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER
2016 - Arkadaşlar İyidir
2016-2017 - Hayat Bazen Tatlıdır
2017-2018 - Siyah İnci
2019 - Sevgili Geçmiş
2019 - Leke
2019 - İçten Sesler Korosu
2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm
2020-2022 - Sadakatsiz
2021 - Fatma
2023 - Gülcemal
Numen
MELİS SEZEN'İN ROL ALDIĞI FİLMLER
2018 - Tilki Yuvası
2018 - Bizim İçin Şampiyon
2019 - Dünya Hali
2019 - Mucize 2: Aşk
2020 - Kovala
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