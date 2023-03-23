Gülcemal dizisinin Deva'sı Melis Sezen kimdir, kaç yaşında? Melis Sezen hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 23:53

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 23:53

MF Yapım imzalı, FOX Tv'nin yeni projelerinden olan Gülcemal dizisinin, başrol kadrosunda Melis Sezen yer alıyor. 'Deva' karakteriyle dizide rol alan oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Oyuncunun daha önce yer aldığı projeler araştırıyor. İşte ayrıntılar...

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de İstanbul'da doğdu. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından 'Siyah İnci' dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu 'Leke' dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren 'Bizim İçin Şampiyon' ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde 'Tilki Yuvası' ve 'Dünya Hali' gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı 'Mucize 2: Aşk' filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde başrol karakter olan 'Nazan' karakterini canlandırdı. 'Sadakatsiz' dizisinde başrol karakterlerinden biri olan 'Derin' adlı karakteri canlandırdı.

Sezen, 2019’da IMDb Starmetre listesinde ilk 100’e girdi.

Sezen, 2021'de Barış Arduç ile Turkcell reklam filminde başrolü paylaştı. Aynı yıl 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü.

MELİS SEZEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2016 - Arkadaşlar İyidir

2016-2017 - Hayat Bazen Tatlıdır

2017-2018 - Siyah İnci

2019 - Sevgili Geçmiş

2019 - Leke

2019 - İçten Sesler Korosu

2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm

2020-2022 - Sadakatsiz

2021 - Fatma

2023 - Gülcemal

Numen

MELİS SEZEN'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

2018 - Tilki Yuvası

2018 - Bizim İçin Şampiyon

2019 - Dünya Hali

2019 - Mucize 2: Aşk

2020 - Kovala