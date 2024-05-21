Güldür Güldür Show'da yeni gelişme: 'Efsane karakter' geri dönüyor

11 yıldır devam eden Show TV'nin fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'a Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da dönüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 18:08
Güldür Güldür Show'da yeni gelişme: 'Efsane karakter' geri dönüyor
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BKM’nin yapımcılığını usta isim Elif Yakarçelik’in üstlendiği komedi programı sezon sonunda yeni gelişmeler ile gündeme geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 11 yıldır süren fenomen komedi programının başarılı ismi Onur Buldu da ekibe geri dönüyor.

EN SON PARANOYA FİLMİNDE OYNAMIŞTI

Oyuncu son olarak Cengiz Karabekir’in "Paranoya" filminde Ege Kökenli’yle başrol oynadı.






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