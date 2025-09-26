Güllü 'Beni o oynasın' demişti: Serenay Sarıkaya'dan paylaşım geldi

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek ölen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, "Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

SERENAY SARIKAYA'DAN PAYLAŞIM

Güllü verdiği bir röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini oyuncu Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini "Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya'nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka" sözleriyle ifade etmişti.

Güllü'nün bu sözlerinin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle Serenay Sarıkaya'dan paylaşım geldi.

Sarıkaya, Güllü'nün şarkılarının bulunduğu bir listeyi paylaşarak sanatçıya veda etti.

İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa defnedilecek.