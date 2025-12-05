Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni gelişme! Komşusu konuştu: 'İtildiği görüntüler kameramda!'

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İsmini açıklamayan bir komşu, yazlığında bulunan güvenlik kamerasının Güllü’nün pencereden itilme anını kaydettiğini öne sürdü.

Komşu, görüntüleri inceleyip emniyetle paylaşacağını belirterek “Artık bu olay çözülsün” dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre Güllü'nün komşusu yazlığında bulunan güvenlik kamerasının Güllü’nün pencereden itilme anını kaydettiğini öne sürdü:

"Normalde Balıkesir'de yaşıyorum. Çınarcık'ta yazlığım var. Kendi daireme taktırdığım kamera vardı. En son şüpheler artınca kamera kayıtlarını incelemek istedim. Kamera kayıtlarını incelediğimde Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş. Emniyet dahilinde görüntüleri vereceğim. Artık bu olay çözülsün."

"ŞEYTAN ONUN YANINDA ÇOK MASUM KALIR"

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan kilit isim Bircan Dülger, katıldığı bir programda "Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi. Camdan düştüğünü duyduğum ilk zaman aklıma hemen Tuğyan'ın attığı geldi. Cenazede göz göze geldik. 'Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım' dedi" demişti.