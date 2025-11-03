Engin Akyürek, Belçim Bilgin, Sarp Akkaya gibi isimlerin yer aldığı ekranların yeni dizisi Bereketli Topraklar'da "Savcı Nevin" karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin yaşamı ve hangi dizilerde yer aldığı merak ediliyor. Peki, Gülsim Ali kimdir? Bereketli Topraklar dizisinin Savcı Nevin'i Gülsim Ali kaç yaşında, nereli?

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğdu. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

İlk olarak, 2012 yılında atv'de yayımlanan ve başrollerde Hazal Kaya, Furkan Palalı, Tuğçe Kazaz ve Tardu Flordun'un bulunduğu Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisinde rol aldı. Bu dizide Ayşe karakterini canlandırdı.

2015 yılında TRT 1'de yayımlanan Son Çıkış dizisinde Ege, 2016 yılında TRT 1'de yayımlanan Seddülbahir 32 Saat dizisinde Zeliha, 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün, TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde 2016-2018 yılları arasında Aslıhan Hatun, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanan Yüzleşme dizisinde Ayşegül Hanımeli, TRT 1'de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde 2019-2020 yıllarında Gülcemal, Gönül Dağı dizisinde 2020-2022 yıllarında Dilek Akgün karakterini canlandırdı.

GÜLSİM ALİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912 - Ayşe

2015 - Son Çıkış - Ege

2016 - Seddülbahir 32 Saat - Zeliha

2016 - Hanım Köylü - İlkgün

2016-2018 - Diriliş Ertuğrul - Aslıhan Hatun

2019 - Yüzleşme - Ayşegül Hanımeli

2019-2020 - Payitaht Abdülhamid - Gülcemal

2020-2022 - Gönül Dağı - Dilek Akgün

2023 - Al Sancak - Nadia Ivanov / Sıla Korkmaz

2025- - Bereketli Topraklar - Nevin Yılmaz