Güney Kore'den geldi, Kandıra'da çiftlik kurdu: 22 dönümlük arsada üretim yapıyor...

Güney Koreli kadın girişimci Jonghee Son, ailesiyle yerleştiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde keçi çiftliği kurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 13:08
Güney Kore'den geldi, Kandıra'da çiftlik kurdu: 22 dönümlük arsada üretim yapıyor...
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Ürdünlü eşi ve 2 çocuğuyla bir süre önce Türkiye'ye yerleşen Son, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım yapmaya karar verdi. Doğası ve insanından etkilendiği Kandıra'da 22 dönümlük arsa alarak yaklaşık 600 Saanen keçisinin bulunduğu çiftlik kurdu.

Kırsal Sinanlıbilallı Mahallesi'ndeki çiftlikte test aşamasında keçi sütü ve peyniri üreten ve hayvanların her türlü bakımıyla da ilgilenen Son, marka tescil ve lisanslama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ürünlerini zincir marketlere, otel ve restoranlara satmayı planlıyor.

Keçilerin bakımıyla yakından ilgilenen Jonghee Son, kadınların tarım ve hayvancılık alanında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyor.

Gördüğü sıcak ilgiden sonra Türkiye'ye yerleşme kararı aldı

Jonghee Son, AA muhabirine, Güney Kore'de doğup büyüdüğünü, üniversiteden mezun olduktan sonra çıktığı yurt dışında Ürdünlü Khalil Almasaeid ile evlendiğini anlattı.

Ürdün'de yaşadıkları dönemde her yaz tatilinde Türkiye'ye seyahat ettiklerini, yer bakma amacıyla arabayla gezip kamp yaptıklarını aktaran Son, gittikleri her yerde çok iyi karşılandıklarını ve sevildiklerini dile getirdi.

Son, gördükleri ilginin de etkisiyle tarım ve hayvancılık yapmak için Türkiye'ye yerleşmeye karar verdiklerini belirterek, "Türkiye tarıma ve hayvancılığa uygun çok geniş araziye sahip. Bu yüzden burasının mükemmel yer olduğunu ve mükemmel karar verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İki çocuğundan birinin hukuk eğitimi aldığını ve diğerinin de psikoloji bölümü okuduğunu aktaran Son, hali hazırda Ürdün'de turizm işletmesi bulunduğunu fakat oradaki işlerini buradan da takip edebildiğini anlattı.

"KANDIRA'YI SEÇMEMİZDE İLK FAKTÖR İNSANLARIN ÇOK İYİ OLMASI"

Jonghee Son, çiftlik kurmak için Kandıra'yı tercih etmelerinde ilk önemli faktörün insanları olduğuna işaret ederek, "Sonuçta çevremizde güzel bir mahalleye ihtiyacımız var. İkinci olarak da büyük şehirlerle çevriliyiz. İstanbul yaklaşık 1,5 saatlik sürüş mesafesinde. İzmit'e artık arabayla sadece 20 dakika sürüyor çünkü yeni yol yapıldı. Bir de Sakarya, Sapanca var. Her yer çok yakın. Yani burası mükemmel bir yerdi. Kandıra'yı seçtiğimiz için asla pişman değiliz." şeklinde konuştu.

Koreli olarak uzun süre Ürdün'de yaşadığı için bir kültüre uyum sağlamanın kendisi için çok kolay olduğunu vurgulayan Son, Türk kültürünü de çok iyi tanıdığını, özellikle Türk dizilerini izlediğinde aynı duygu atmosferini yaşayabildiğini söyledi.

Son, çiftlikteki evde bakıcıların kaldığını, aile üyelerinin ise Kandıra'da yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gittiğim her yerde bana çok iyi davranan insanlar tarafından karşılanıyorum. Bana 'Nerelisin?' diyorlar. Koreli olmamı beklemedikleri için sürekli 'Özbekistanlı mısın?' diyorlar. 'Hayır ben Koreliyim' deyince çok şaşırıyorlar. Kore filmleri, Koreli şarkıcıların isimleri hakkında konuşmaya başlıyorlar. Benimle tanıştıklarına çok mutlu oluyorlar. Çok iyi ilişkiler kurdum, gerçekten mutluyum. Nereye gitsem bana gülümsüyorlar, ilişkimiz çok iyi."


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