Güvenli gıda, sağlıklı yaşam: Uzmanından kritik uyarılar

Son yıllarda karaciğer yağlanması, tansiyon ve kalp damar hastalıklarındaki artışın ardında işlenmiş gıdalar önemli bir rol oynuyor. Dünya Gıda Günü kapsamında önemli uyarılarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, katkı maddeleri ve pestisitlerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek "Doğal, temiz ve organik gıdaların tercih edilmesi,hem sindirim sistemini hem de genel vücut dengesini korumada büyük rol oynar" ifadelerini kullandı.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Prof. Dr. Göral, işlenmiş ve katkı maddesi içeren gıdaların son yıllarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, "Bazı gıdaların uzun süre bozulmaması için kullanılan katkı maddeleri karaciğer yağlanması, tansiyon yüksekliği, damar hastalıkları ve mikrobiyotada bozulmalara neden olabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca doğal ve az işlenmiş gıdaları tercih etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

PESTİSİT KALINTILARINA KARŞI KARBONATLI TEMİZLİK

Gıdalarda kullanılan tarım ilaçlarının (pestisitlerin) da sağlık açısından risk oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Göral, "Meyve ve sebzeler ilaçlama nedeniyle kimyasal kalıntılar içerebilir. Bu ürünleri tüketmeden önce bol suyla, gerekirse karbonatla yıkamak faydalı olur. Pestisitlerin etkisi haftalarca sürebildiği için organik ve yerel ürünleri tercih etmek en doğru yaklaşımdır" diye konuştu.

PİŞİRİLEN GIDALAR TEKRAR TEKRAR ISITILMAMALI

Prof. Dr. Göral, evde gıda hazırlarken de hijyenin önemine değinerek, "Ellerin, kullanılan bıçak ve kesme tahtalarının temiz olması gerekir. Pişirilen gıdalar buzdolabında saklanmalı, tekrar tekrar ısıtılmamalıdır" uyarısında bulundu.