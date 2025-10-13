Saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti. Peki, Hakan Tosun kimdir? Gazeteci Hakan Tosun neden öldü?

HAKAN TOSUN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğan Hakan Tosun, medya sektörüne 1993 yılında özel radyoların yayına başlamasıyla adım attı. Bu dönemde teknik danışman olarak görev yaparak meslek hayatına giriş yaptı.

Televizyon Deneyimi

1998 yılında İzmir’e yerleşen Tosun, burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. Görsel medya alanında edindiği deneyim, ilerleyen yıllarda belgesel yapımcılığına yönelmesinde önemli bir rol oynadı.

Belgeselcilik Kariyeri

2009 yılından itibaren belgesel yapımcılığına yoğunlaşan Hakan Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olayları konu alan bağımsız yapımlarıyla tanındı. “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi belgeseller eserleri arasında yer alıyor.

Gazetecilik ve Yönetmenlik

Bağımsız gazeteci kimliğini sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyordu.

HAKAN TOSUN NEDEN ÖLDÜ?

10 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci, çevre eylemcisi ve belgeselci Hakan Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.