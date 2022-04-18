Hakan Ural: Ben devletin yalakasıyım hamdolsun
Hakan Ural, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında verdiği pozları paylaşarak "Sevmek ayıp mı yahu!" dedi. Twitter'ta TT olan Hakan Ural tepkiler sonrası "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği iftar programında yer alan Hakan Ural fotoğraflar paylaşıp, "Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.
Hakan Ural bu paylaşımdan sonra Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.
Hakan Ural kendisine yapılan eleştirilere, "Hadi ben devletin yalakasıyım hamdolsun, sen neyin yalakasısın? O saray dediğiniz yer senin Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilidir" ifadelerini kullandı.
Hakan Ural konuşmasının devamında, "Ben sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Nokta" yorumunda bulundu.
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