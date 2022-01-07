Gani Müjde, 'Bill Gates tutuklansın' diyen Hakan Ural'ı ti'ye aldı
Senarist ve yazar Gani Müjde, koronavirüse çözüm olarak Bill Gates'in tutuklanmasını öneren Hakan Ural'a esprili bir paylaşımla cevap verdi. Bill Gates'in photoshoplu bir fotoğrafını paylaşan Müjde, "Hakan abi paket tamam. Bill Gates'i tutukladık, koronayı bitireceğiz. Pazarlık sürüyor" dedi.
Geçen haftalarda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi
gördükten sonra virüsü yenen magazin yorumcusu Hakan Ural, sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsün çözümü için Bill Gates'in tutuklanması
gerektiğini söyledi.
"BILL GATES'İ TUTUKLAYIP PAZARLIK YAPIN"
Instagram hesabından paylaşım yaparak dünyayı etkisi altına
alan koronavirüse karşı çözüm önerisi sunan Ural, "Koronavirüse çözüm
önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir
pazarlık yapıp, asgari müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık,
bıktık" ifadelerini kullandı.
GANİ MÜJDE Tİ'YE ALDI
Ünlü yazar Gani Müjde de Hakan Ural'ın gündem yaratan bu
sözlerine sessiz kalamadı. Photoshopla Bill Gates'in fotoğrafını tutuklanan bir
kişinin yüzüne koyan Müjde, "Hakan Ağabey paket tamam. Bill Gates'i tutukladık,
koronayı bitireceğiz evelallah. Yozgat'tan arsa, Bağcılardan iki daire verdik
kabul etmedi. Şerifali'den de iki dükkan istiyor. Pazarlık sürüyor" yazdı.
İşte senarist ve yazar Gani Müjde’nin o paylaşımı…
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