Gani Müjde, 'Bill Gates tutuklansın' diyen Hakan Ural'ı ti'ye aldı

07 Ocak 2022 Cuma, 16:58

Geçen haftalarda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gördükten sonra virüsü yenen magazin yorumcusu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsün çözümü için Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini söyledi.

"BILL GATES'İ TUTUKLAYIP PAZARLIK YAPIN"

Instagram hesabından paylaşım yaparak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı çözüm önerisi sunan Ural, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp, asgari müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" ifadelerini kullandı.

GANİ MÜJDE Tİ'YE ALDI

Ünlü yazar Gani Müjde de Hakan Ural'ın gündem yaratan bu sözlerine sessiz kalamadı. Photoshopla Bill Gates'in fotoğrafını tutuklanan bir kişinin yüzüne koyan Müjde, "Hakan Ağabey paket tamam. Bill Gates'i tutukladık, koronayı bitireceğiz evelallah. Yozgat'tan arsa, Bağcılardan iki daire verdik kabul etmedi. Şerifali'den de iki dükkan istiyor. Pazarlık sürüyor" yazdı.

İşte senarist ve yazar Gani Müjde’nin o paylaşımı…