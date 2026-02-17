2026'nın önemli tutulmalarından olan Güneş tutulması Şubat ayında gerçekleşecek. Güneş tutulmasının "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor. Peki, Halkalı Güneş tutulması bugün mü, ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılının önemli gök olaylarından olan Halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46'da gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Dünya genelinde, 17 Şubat’ta gerçekleşecek olan halkalı Güneş tutulması, ülkemizden görülemeyecek.

Yalnızca Antarktika üzerinde görülebilecek. Bununla birlikte, kısmi tutulma Arjantin ve Şili'nin en güney ucundan ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil) izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.