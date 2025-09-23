Ekim ayının yarısına gelinmesiyle Cadılar Bayramı'nın tarihi araştırılan konular arasında yer aldı. Cadılar Bayramı, dünya çapında kutlanan seküler günler arasında yer alıyor. Peki, Halloween 2025 ne zaman? Cadılar Bayramı ne zaman?

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) 2025 NE ZAMAN?

Halloween, her yıl olduğu gibi 2025’te de 31 Ekim tarihinde kutlanacak. Bu yıl, 31 Ekim’in Cuma gününe denk gelmesi, hafta sonu öncesinde büyük çaplı kutlamalar için harika bir fırsat sunuyor.

CADILAR BAYRAMI’NIN KÖKENİ VE ANLAMI

Cadılar Bayramı, Kelt kültüründe “Samhain” festivalinden köken alıyor ve ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanılan bir gece olarak kabul ediliyordu. Günümüzde ise bu gelenek, korku temalı kostümler, balkabağı oymaları (jack-o'-lantern), şeker toplama (trick-or-treat) ve temalı partilerle modern bir eğlenceye dönüştü. Halloween, özellikle ABD, Kanada ve Avrupa’da büyük bir coşkuyla kutlanırken, Türkiye’de de her geçen yıl daha fazla kişi bu eğlenceli bayrama katılıyor.