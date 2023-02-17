Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 'Sezgin Baran Korkmaz' yanıtı: 5 milyonluk tazminat davası

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:12

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:12

Kahramanmaraş merkezli iki deprem büyük yıkıma yol açarken depremin ilk gününden itibaren şarkıcı Haluk Levent ve AHBAP vakfı depremzedeler için seferber olmuş durumda. Halkın büyük bir bölümü ve ünlü isimler AHBAP üzerinden yardımlarını bölgeye ulaştırmak isteyince bu durumdan iktidara yakın çevreler rahatsız oldu. Günlerdir Haluk Levent ve AHBAP hedef alınıyor.

Levent, manken Deniz Akkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı, “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil, bu fotoğrafın açıklaması yoktur” sözlerine açıklık getirdi.

Levent, "Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün parasını AHBAP üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya" dedi. Levent paylaşımının devamında, Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açacağını da belirtti.

Levent'in paylaşımları şu şekilde:

1) Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş.

Whatsap hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum. Zamana yazık değil mi?

2) Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmazın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK'ı, istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar mı bilmiyor?

3) Bu sayfada 7 yıldır heyyooo deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı. Şirketimizin gecesine çıkar mısın dedi.

Kaç lira olur dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü.

4) Önce olmaz demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım.

5) Aileler ve Sezgin Baranın onlara yaptığı ödemeler :

Hacı Karagözoğlu ailesi,

Fesih Araz (3 aylık simit satın alındı),

Kars’ın köyünden Meydan Ali Demirel’in 2 kızının yıllık yurt ücreti,

Ağrıda yatağa bağımlı Bertar’a hasta yatağı,

İstismara uğrayan D.'nin 1 yıllık okul ücreti...

6) İşte bunlardan dolayı konseri verdim orkestra parası dahi almadım. Şimdi ben bu konularla ilgilenmeyeyim diyorum diyorum da olmuyor. Binlerce gönüllü var yanımda ve haber siteleri hemen haber yapıyor. İçim açıyor. Ve depremzedeler ile uğraşacağıma cevap veriyorum ha bire.

7) Tekrar ediyorum! Karalayın bağırın isyan edin iftira atın. Yemin ederim kabulüm. Ama şimdi değil ya şimdi değil!! Ve Deniz Akkaya... 5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım. Mahkemenin takdiri kaç lira ise artık. Sonuçta zaten mahkum olacaksın. Ayıptır.

NE OLMUŞTU?

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Haluk Levent hakkında iddialarda bulunmuştu. Haluk Levent'in "RTÜK başkanı ile görüştüm, ATV yönetiminden özür diliyorum" başlıklı açıklamasını paylaşan Akkaya, şunları yazmıştı:

"Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan. Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur."