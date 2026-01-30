Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel topa tutuldu: Caner Yıldırım'dan 'yanık kremi' yanıtı geldi!

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Gamze Erçel, lüks yaşam alanının kapılarını bir YouTube videosunda açtı.

Evin dekorasyonunu ve yaşam tarzını gösteren içerik kısa sürede büyük izlenme alırken, bazı takipçiler tarafından eleştirilere hedef oldu.

DİKSİYONUNA ELEŞTİRİ YAĞDI

Yayınlanan videoda Gamze Erçel’in diksiyonu ve ev turu içeriği dolayısıyla sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar içerikteki detaylara ve sunum tarzına yönelik olumsuz yorumlar yapınca eşi Caner Yıldırım'dan da sert tepkiler geldi.

Yıldırım, 10 dakikalık bir videodan farklı sonuçlar çıkaran kullanıcıları eleştirerek, internette insan kötülemenin “işsizlik seviyesi” olduğunu savundu.

"BAŞKALARINA EFOR SARF ETMEZLER"

Yıldırım, “10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanların derdi sizin derdinizden başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi ya. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler" dedi.

'YANIK KREM'Lİ İKİNCİ YANIT

Ünlü ismin eşi Caner Yıldırım, daha sonra yaptığı paylaşımda "yanık kremi" paylaşarak altına, 'Yanığı olanlara iyi gelir' yazdı.