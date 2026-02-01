‘Hangi ülkelerde insanlar birbirlerine daha çok güveniyor’ araştırması: İşte Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Araştırma ve Veri Analizi Programı Direktörlüğü, dünya genelinde bireylerin birbirine duyduğu güveni mercek altına alan "Dünyada Toplumsal Güven" araştırmasını yayımladı. Dünya Değerler Araştırması (WVS) verilerine dayanan çalışma, Türkiye'de toplumsal dokunun "güvensizlik" kıskacında olduğunu gözler önüne serdi.



Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Çoğu insan güvenilirdir" sorusuna verilen yanıtlara göre; toplumsal güvenin en yüksek olduğu ülke yüzde 73,9 ile Danimarka oldu. Danimarka'yı yüzde 72,1 ile Norveç ve yüzde 68,4 ile Finlandiya takip etti. Çin yüzde 63,5 ile dördüncü, İsveç ise yüzde 62,8 ile beşinci sırada yer aldı.

Türkiye ise bu tabloda oldukça gerilerde kalarak yüzde 14 oranıyla 61’inci sırada kendine yer bulabildi. Bu sonuç, Türkiye'de her 100 kişiden sadece 14'ünün çevresindeki insanlara güven duyduğunu kanıtladı.

EKONOMİK KIRILGANLIK GÜVENİ ZEDELİYOR

Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmede, toplumsal güvenin sadece bireysel bir tercih değil, doğrudan ekonomik gelişmişlik ve kurumsal kalite ile ilişkili olduğu vurgulandı. Direktörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek gelirli ve kurumsal yapıları güçlü ülkelerde güven oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Düşük güven oranları, çoğu zaman ekonomik kırılganlıklarla iç içe geçmiş bir tabloya işaret etmektedir. İş güvencesizliği ve gelir dalgalanmaları, bireyler arasında güvensizlik duygusunun kök salmasına yol açmaktadır."

GÜVEN BİR "YAPI" MESELESİ

Analizde, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle benzer şekilde düşük güven seviyelerine sahip olan Türkiye'nin bu durumu "yapısal unsurlarla" ilişkilendirildi. Güvenin bir ülkede tesis edilebilmesi için toplumsal istikrarın ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtilirken, tablonun ekonomik belirsizliklerden bağımsız okunamayacağı hatırlatıldı.