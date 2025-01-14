Harran Ovası'nda çiftçinin yüzü gülüyor: 'Az alanda daha çok kar elde ediyoruz'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:00

Harran Ovası'na ilk su 1995 yılında verildi. İlk sera 2000 yılında Harran ilçesinin Karaali bölgesinde kuruldu. Bugün ise 193 hektarlık bir alanda 447 çiftçi seracılıkla uğraşıyor. Bu gelişmeler sayesinde Şanlıurfa, yalnızca kendi ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışına da sebze ihracatı yapıyor.

Seralarda üretilen patlıcan, biber, domates ve salatalık gibi ürünler, özellikle kış aylarında piyasada az bulunan ürünler arasında yer alıyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, seracılığın avantajlarına dikkat çekerek, “Seracılıkta ürünler, en erken ilkbaharda yetişiyor en geç ise sonbaharda yetişiyor. Açık alanda yetişen sebzeler bittiği zaman seradaki ürünler yetişiyor. Piyasada o zaman ürün az oluyor dolayısıyla daha az fiyata gidiyor. Durum bu olunca seracılığı biz çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Daha az alanda daha çok kar elde edilebilirler. Görüldüğü gibi kış ayları ortasında seralarda bu ürünler yetişiyor. Piyasada ürün olmadığı için yüksek fiyata alıcı buluyor. Tüm çiftçilerimize seracılığı tavsiye ederiz” dedi.

"İŞİMİZİ EVİMİZ,N YANINDA YAPIYORUZ"

Suruç ilçesine bağlı kırsal Aybastı Mahallesi'nde sera üreticisi İbrahim Akkuş, “Suruç'ta son 3-5 yıldır seracılık meşhur oldu. Biz de bir tane sera yaptık. Biber, salatalık ekiyoruz. İyi bir iştir, ailecek içinde çalışıyoruz. Kışın ürün yetiştirdin mi karlıdır. Yazın olunca çok fazla kar olmuyor. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.