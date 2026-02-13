Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe neden sosyal medya kullanmadığını açıkladı

Rolling Stone dergisine samimi açıklamalarda bulunan Daniel Radcliffe, popüler kültürün "bağlantıda kalma" baskısına meydan okuyor. Ne Instagram'da ne de eski adıyla Twitter (X) olan mecralarda yer almadığını belirten oyuncu, sosyal medyada içerik tüketmediği için hiçbir zaman "bir şeyleri kaçırıyor" (FOMO) hissine kapılmadığını söyledi.

PROVA ODASINDA "BRİCK" MODASI

12 Mart'ta Broadway'de prömiyer yapacak olan tek kişilik gösterisi Every Brilliant Thing provalarından bir kesit paylaşan Radcliffe, günümüz insanının teknoloji bağımlılığına dair şu gözlemini aktardı:

"Prova odasındaydım ve herkes telefonlarından uzak durmalarını sağlayan 'brick' (dikkat dağıtıcıları engelleyen uygulama) uygulamaları hakkında konuşuyordu. Ben ise zaten o dünyada hiç yoktum."

"TWİTTER’DA BİRİYLE KAVGA EDERKEN UYANABİLİRDİNİZ"

Sosyal medyadan uzak durma kararının sadece zaman yönetimiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda bir öz eleştiri barındırdığını ifade eden Radcliffe, 2020 yılındaki meşhur Hot Ones röportajına da atıfta bulundu. Kendisini tanıdığını belirten ünlü aktör, sosyal medyanın kendisi için neden tehlikeli olduğunu şu sözlerle özetledi:

"Eğer bir hesabım olsaydı, hepiniz sabahları 'Dan Radcliffe, Twitter'da rastgele biriyle kavga etti' haberlerine uyanırdınız. Gençken internette kendimle ilgili yorumları okuma gafletine düşerdim. Bu çok sağlıksız bir davranış."

"OĞLUM BENİ 'YAŞLI VE BİTMİŞ' BİRİ OLARAK GÖRECEK"

Eşi Erin Darke ile iki yaşında bir oğlu olan Radcliffe, bu teknoloji karşıtı tutumunun gelecek nesil tarafından nasıl algılanacağına dair esprili bir yorumda da bulundu. Oğlunun büyüdüğünde kendisini "tarif edilemez derecede yaşlı ve bitmiş biri" olarak görmesinden çekinmediğini belirten aktör, "zihinsel dayanıklılığının" bu mecraları yönetmeye yetmeyeceğini açık yüreklilikle kabul etti.