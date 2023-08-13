Yayınlanma: 13.08.2023 - 13:50

Güncelleme: 13.08.2023 - 13:50

Havlu Hareketi'nin ne olduğu internette araştırılıyor. Yurttaşlar, Yunanistan'da başlayan Havlu Hareketi'nin nasıl başladığını merak ediyor. Peki, Havlu Hareketi nedir? Yunanistan'da başlayan Havlu Hareketi nasıl başladı? İşte Havlu Hareketi hakkında bilgiler...

HAVLU HAREKETİ NEDİR?

Yunanistan'da sosyal medya üzerinden örgütlenerek halkın denize ulaşımına işletmelerle yasak konulamayacağı, kıyıların halkın olduğu, vatandaşların hiçbir işletmeye bağlı kalmadan plajları kullanması gerektiğini savunanların başlattığı “Havlu Hareketi” Türkiye'ye de sıçradı.

HAVLU HAREKETİ NASIL BAŞLADI?

Yunanistan'da işletmelere kiralanan plajların vatandaşların ücretsiz kullanımına açılması için başlatılan ‘havlu hareketi”, Türkiye’ye de sıçradı. İzmir Çeşme’de bir araya gelen çeşitli dernek ve platformların iki haftadır kıyıların halka ücretsiz açılması için yaptıkları eylem yeni bir boyut kazandı.

Benzer bir eylem Türkiye'de Ege kıyılarında özel işletmelerin işgaline karşı başladı. Datça ve Çeşme’de süren eylemler, Yunanistan'da kıyıların işgaline karşı başlayan 'Havlu Hareketi'ne dönüşüyor.