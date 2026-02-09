Hediyenin maddi değeri değil 'ruhu' önemli: 14 Şubat alışveriş alışkanlıkları değişiyor

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde tüketicilerin eğilimlerini ölçmek amacıyla HepsiBurada ve FutureBright iş birliğiyle kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi. Ocak ayı sonunda tamamlanan veriler, alışveriş alışkanlıklarında köklü bir değişim yaşandığını gösteriyor. Artık tüketiciler sadece bir nesne satın almak yerine, partnerini ne kadar iyi tanıdığını simgeleyen ve kendisini özel hissettiren "iyi düşünülmüş" hediyelere yöneliyor.

BÜTÇELER NETLEŞTİ: ERKEKLER DAHA FAZLA HARCIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, bu yıl Sevgililer Günü için ayrılan ortalama bütçe 5.170 TL seviyelerinde seyrediyor. Cinsiyet bazlı bakıldığında ise erkek katılımcıların bütçe ortalamasının 6.350 TL’ye kadar yükseldiği görülüyor. Ancak yüksek bütçelere rağmen alıcıların yüzde 80'i için asıl kriter, hediyenin fiyat etiketinden ziyade ne kadar özenle seçildiği ve karşı tarafa "beni tanıyor" hissi verip vermediği oluyor.

ALIŞVERİŞ SON DAKİKAYA KALMIYOR

Geçmiş yılların aksine tüketiciler bu yıl daha planlı hareket ediyor. Katılımcıların yüzde 57’si hediye kararlarını şimdiden vermiş durumda. Alışveriş trafiğinin en yoğun olduğu dönem ise Şubat ayının ilk haftası olarak kayıtlara geçti. Karar verme sürecinde "karar yorgunluğu" yaşayan her 10 kişiden 8'i ise e-ticaret platformlarının sunduğu rehber içeriklerden ve yönlendirmelerden destek alıyor.

ZİRVEDE YİNE "MODA" VAR

Hediye kategorilerinde liderlik koltuğu bu yıl da değişmedi. Her iki katılımcıdan birinin ilk tercihi olan moda kategorisini; takı-aksesuar, parfüm ve teknoloji ürünleri takip ediyor.