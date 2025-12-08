Hiç kimse bilmiyor: Instagram’ın en gizli özelliği!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram’ın pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Sık sık yeni güncellemelerle gündeme gelen platformda, kullanıcıların çoğunun fark etmediği “Mesaj Planlama” özelliği mesajlaşma deneyimini tamamen değiştirecek nitelikte.

Meta bünyesindeki Instagram, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla geçen yıl DM üzerinden planlı mesaj gönderme özelliğini devreye aldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu pratik araç pek çok kullanıcı tarafından hâlâ keşfedilmedi.

Özellikle gece geç saatlerde mesaj atmak istemeyen ya da sabah göndermeyi düşünüp unutanlar için bu özellik adeta kurtarıcı niteliği taşıyor.

“ZAMANLANMIŞ MESAJLAR” NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu özellik, hazırladığınız mesajın anında değil, belirlediğiniz tarih ve saatte alıcıya iletilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, tıpkı alarm kurar gibi mesajı ileri bir zamana planlayabiliyor. Doğum günü kutlamaları, tebrikler, yıldönümleri veya unutulmaması gereken hatırlatmalar için oldukça kullanışlı bir çözüm sunuyor.

ADIM ADIM MESAJ PLANLAMA

Mesaj planlama özelliğini kullanmak için şu adımları izlemeniz yeterli:

Instagram DM kutusuna girin ve mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin.

Mesajınızı yazın.

Gönder butonuna basmak yerine butona parmağınızı basılı tutun.

Açılan menüde mesajın iletileceği gün ve saati seçin.

Instagram, kullanıcıların mesajlarını 29 gün öncesine kadar planlamasına imkân tanıyor. Bu özelliğin yaygınlaşmasıyla birlikte platformdaki mesajlaşma alışkanlıklarının önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.