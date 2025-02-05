Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:37

Hızır orucu Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yere sahip olan bu oruç manevi olarak sabır, paylaşım ve dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir ibadettir. Peki, Hızır orucu ne zaman 2025? Hızır orucu kaç gün, nasıl tutulur?

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2025?

Hızır Orucu, her yıl Şubat ayının ikinci haftasında üç gün süreyle tutulur. Bu yıl, Hızır Orucu 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

İnançta, oruç tutma günleri genellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olarak belirlenir.

HIZIR ORUCU NASIL, KAÇ GÜN TUTULUR?

Hızır Orucu, gece yarısından itibaren hiçbir şey yememek suretiyle tutulur ve akşam güneş batımına kadar devam eder. Hızır orucu tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri şeklinde tutulur. Orucun üçüncü günü her perşembe cem ibadeti yapılır.

Genelde her talip, perşembe günü bir lokma alarak bağlı olduğu pirin evine giderek; duasını alır ve cem hizmetine katılır. Hızır orucunda inançsal bir olgu daha vardır ki, bu orucun genç nesiller tarafından tutulmasını daha cazip hale getirmektedir. Özellikle bekâr gençler bu orucu tuttuklarında ve su içmeyip yattıklarında, rüyada suyu kimin elinden içerlerse o kişiyle evleneceklerine inanırlar. Bu yaygın bir inanç olup sadece evlilik değil; herhangi bir konuda beklenti içerisinde olan kişiler tarafından da uygulanır.