Hollywood’da 'aşk' tartışması: Zayn Malik’in itiraflarına Gigi Hadid’den yanıt geldi

2015-2021 yılları arasında dünya magazin gündeminin zirvesinden düşmeyen Zayn Malik ve Gigi Hadid çifti, bu kez Malik’in çarpıcı "aşk" itiraflarıyla gündemde. 33 yaşındaki şarkıcı, son röportajında geçmişini sorgulayarak, Hadid ile yaşadığı 6 yılı "olgunlaşmamış bir duygu karmaşası" olarak tanımladı. Malik, o dönem aşk sandığı şeyin belki de sadece şehvetten ibaret olduğunu belirterek, "Aşk olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Zayn Malik, Hadid’e sadece "çocuğunun annesi" olduğu için saygı duyduğunu söyleyerek, artık özel hayatını kameralardan uzak tutacağını vurguladı.

"KIZIMIZIN ANISINA SAYGISIZLIK"

Malik’in bu sözleri, şu sıralar aktör Bradley Cooper ile huzurlu bir ilişki sürdüren Gigi Hadid tarafında infial yarattı. Ünlü modele yakın kaynaklar, Hadid’in bu açıklamalar karşısında adeta yıkıldığını ve Malik’in tavrını "acınası" bulduğunu ifade etti.





Hadid’e yakın isimlerin yaptığı açıklamada şu sert ifadeler yer aldı:

"Altı yıl süren, bir evlatla taçlanan bir ilişki için 'hiç aşık olmadım' demek, sadece eski partnerine değil, o sevgiyle dünyaya geldiği düşünülen kızına da yapılmış bir saygısızlıktır. Bu, yeni albüm lansmanı için kurgulanmış aşağılık bir manşet oyunundan başka bir şey değil."

YOLANDA HADİD VAKASI

İkilinin ilişkisi, 2021 yılında Zayn Malik’in, Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’e fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye taşınmış ve bu olay ayrılığın fitilini ateşlemişti. Malik, o dönem "öfke kontrolü" kursuna gitme ve denetimli serbestlik cezası almıştı.