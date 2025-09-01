Hudutsuz Sevda dizisi ani bir kararla iptal edildi

Now TV’de iki sezondur ekrana gelen Hudutsuz Sevda dizisi, 34. bölümüyle sezon finali yaptı ve üçüncü sezon öncesi ani bir kararla iptal edildi. Daha önce yeni sezonda Halo adıyla devam etmesi planlanan dizi rafa kaldırılırken, yapımcı ve senarist ekibi Yeraltı adını taşıyan yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı.

21 Eylül 2023’te yayın hayatına başlayan Hudutsuz Sevda, düşük açılış yapmasına rağmen ikinci bölümden itibaren çıkış yakalamıştı. Dizinin yapımını Medyapım üstlendi, yönetmenliğini Murat Öztürk yaptı. Senaryoyu Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinden tanınan Bahadır Özdener yazarken, başrolleri Deniz Can Aktaş ve Miray Daner üstlendi.

Miray Daner’in sezon finalinde diziden ayrılmasının ardından yapımın Halo adıyla devam edeceği duyurulmuştu, ancak bu plan iptal edildi.