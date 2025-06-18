İran ile İsrail arasında altı gündür süren gerilimde tansiyon bir kez daha tırmandı. İran, İsrail'e yönelik son saldırılarında ilk kez "Hürremşehr" adı verilen hipersonik balistik füzeleri sahaya sürdüğünü duyurdu. Peki, Hürremşehr füzesi nedir? Hürremşehr füzesinin özellikleri nelerdir?





HÜRREMŞEHR FÜZESİ NEDİR?

Hürremşehr, adını İran’ın Hürremşehr kentinden alan, Ocak 2017’de test edilen orta menzilli bir balistik füzedir. Yaklaşık 13 metre uzunluğunda olan bu füze, 1.800 kilogramlık savaş başlığı taşıma kapasitesine sahiptir ve 1.000 ila 2.000 kilometre arasında değişen menzile sahiptir.

HÜRREMŞEHR FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hürremşehr, İran tarafından geliştirilen orta menzilli balistik füze (MRBM) sınıfında yer almaktadır. Füzenin en yeni ve gelişmiş versiyonu olan Hürremşehr-4, kamuoyuna "Hayber" kod adıyla tanıtılmıştır.

Temel Teknik Özellikleri

İsim:

Hürremşehr (4. nesil versiyonu: Hayber)

Füze Tipi:

Orta menzilli balistik füze (MRBM)

Uzunluk:

Yaklaşık 13 metre

Menzil:

2.000 kilometre

Harita Üzerinde Etki Alanı:

İran’dan fırlatıldığında, Romanya’ya kadar ulaşabilen kapsama alanına sahiptir

Harp Başlığı Kapasitesi:

1.500 – 1.800 kilogram (tekli konvansiyonel veya çoklu savaş başlığı taşıyabilir)

Yakıt Tipi:

Sıvı yakıtlı sistem – hipergolik yakıt teknolojisi

Hız:

Mach 10 ile Mach 12 arasında değişen hipersonik hızlarda hareket edebildiği iddia edilmektedir

İlk Tanıtım:

2017 (geliştirilmiş 4. nesil versiyonu 2023'te duyurulmuştur)

Kod Adı:

Hayber (Hürremşehr-4 için)

Geliştirici İş Birliği:

Füzenin, Kuzey Kore’nin Hwasong-10 füze tasarımı temel alınarak geliştirildiği ve iki ülke arasında savunma teknolojisi alanında iş birliği yapıldığı bilinmektedir.



