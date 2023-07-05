Huzurevinde ikinci bahar

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:55

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesindeki huzurevinde yaşamını sürdüren Ayşe Küpeli (77) ile Mehmet Cengiz (69) dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni için kampüsün etkinlik salonu özenle hazırlandı. Nikah törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, kampüs yönetimi ve huzurevi sakinleri katıldı.

Çift nikah öncesi “İkinci Bahar” şarkısı eşliğinde dans etti. Ardından Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ayşe Küpeli ile Mehmet Cengiz’in nikahını kıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın ise çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahın ardından kampüs sakinleri gönüllerince eğlenerek çiftin mutluluğuna ortak oldu.

“HAYATIMIN EN ÖZEL ANLARINDAN BİR TANESİ”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Size ömür boyu sağlıkla, ağız tadıyla, bizlerle mutlu ve huzur içinde bir hayat diliyorum. Bugün kendi adıma çok bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim. Böyle bir nikah akdini gerçekleştirmek hayatımın en özel anlarından bir tanesi” dedi.

KÜPELİ: ÇOK MUTLUYUM

Duygularını aktaran Ayşe Küpeli, “Önümüzdeki ay benim burada beşinci yılım dolacak. Otobüsten düştüm, kalçam kırıldı ve ihtiyaçlı duruma düştüm. 3 çocuğum var, çalışıyorlar. Ev, iş güç derken ben ortada kaldım, burayı seçtim ve geldim. Çok mutluyum. Herkese de ihtiyaç durumunda buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Mehmet Bey ile de beni hastaneye, muayeneye götürürken tanıştık. Yardımcı olurken el ele tutuştuk. Müşterek alanlarda vakit geçirirken sohbet ettik. Sonunda hayatlarımızı birleştirme kararı aldık. Buradaki sosyologlarımız, müdürlerimiz aslında bizim kızlarımız ama şimdi evlenme kararı alınca bizim annelerimiz oldu. Çok mutluyuz. Önce Allah’ın sonra tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibinin sayesinde mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

CENGİZ: İYİ Kİ BURADAYIZ, YAŞIYORUZ; ŞİMDİ DE EVLENİYORUZ

Mehmet Cengiz ise, “Burası 5 yıldızlı otel gibi. Burada çalışan herkes bu mutlu günümüzde de yanımızda oldu. Hiç kimseye insan ayırmadan ellerinden ne geliyorsa tüm desteği veriyorlar. Ayşe Hanımla hastaneye gidip gelirken tanıştık aramızda bir kıvılcım oldu. Başkanımızın sayesinde iyi ki buradayız. Şimdi de evlendik” diye konuştu.