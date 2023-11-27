İçimizdeki gizli bağımlılık: Temas bağımlılığı nedir, belirtileri nelerdir? Temas bağımlılığıyla nasıl başa çıkılır?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 19:54

Güncelleme: 27.11.2023 - 19:55

Temas Etme Bağımlılığı,bir kişinin sürekli olarak başkalarıyla fiziksel temas kurma ihtiyacı hissettiği, bu ihtiyacı karşılamak için sürekli bir arayış içinde olduğu bir durumu ifade eder. Bu bağımlılık, sosyal bağlantıları güçlendirmek ve duygusal tatmini artırmak amacıyla sürekli dokunma, kucaklama veya fiziksel temas etme ihtiyacı hissetme eğilimindedir. Peki, Temas bağımlılığı nedir, belirtleri nelerdir? Temas bağımlılığıyla nasıl başa çıkılır?

BELİRTİLER:

Sürekli Fiziksel Temas Arayışı: Bağımlı birey, sürekli olarak başkalarıyla fiziksel temas kurma ihtiyacı hisseder ve bu ihtiyacını sürekli olarak karşılamaya çalışır.

Huzursuzluk ve Duygusal Rahatsızlık: Temas etme ihtiyacı karşılanmadığında huzursuzluk, endişe ve duygusal rahatsızlık hissedilir.

Sosyal İzolasyon ve İlişki Sorunları: Kişi, bu bağımlılık nedeniyle sosyal izolasyon yaşayabilir veya ilişkilerinde sorunlarla karşılaşabilir.

Diğer Kişilerin Sınırlarına Saygı Göstermeme: Bağımlı birey, başkalarının kişisel alanına veya sınırlarına saygı göstermekte zorlanabilir.

Duygusal Eksiklik Hissi: Temas etme bağımlılığı genellikle duygusal eksiklik hissiyle ilişkilidir. Kişi, bu eksikliği sürekli olarak dışarıdan alınan fiziksel temasla doldurma eğilimindedir.

BAŞA ÇIKMA YOLLARI:

Farkındalık Geliştirmek: Bağımlılığın farkına varmak, ilk adımdır. Bireyin kendi davranışlarını anlaması ve neden bu bağımlılığa eğilimli olduğunu değerlendirmesi önemlidir.

Terapi ve Danışmanlık: Bir terapist veya danışmanla çalışmak, kişinin duygusal ihtiyaçlarına sağlıklı ve etkili bir şekilde yanıt verme becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Sağlıklı Sosyal Bağlantılar Kurma: Sağlıklı sosyal bağlantılar kurmak, kişinin duygusal ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılamasına yardımcı olabilir.

Kişisel Sınırların Tanımlanması: Kişisel alan ve sınırların tanımlanması, başkalarının sınırlarına saygı göstermeyi ve sağlıklı ilişkiler kurmayı destekler.

Alternatif Rahatlama Yöntemleri: Fiziksel temasın yerine geçebilecek alternatif rahatlama yöntemleri, örneğin meditasyon, yoga veya derin nefes almak gibi teknikler öğrenmek önemlidir.

Temas etme bağımlılığı, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Profesyonel yardım almak, bu bağımlılıkla başa çıkmak ve sağlıklı ilişkiler kurmak için önemlidir.