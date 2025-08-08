Cumhuriyet Gazetesi Logo
İhanet iddiaları 15 yıllık evliliği bitirdi: Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu boşanıyor

8.08.2025 09:11:00
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun 15 yıl önce evlendiği pilot Yağmur Sarıoğlu’yla boşanacağı iddia edildi.

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu ile üç çocuğunun annesi, eşi Yağmur Sarıoğlu ile 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

İddiaya göre; Sabri Sarıoğlu, spor salonunda tanıştığı genç bir kadınla görüşmeye başladı. Yağmur Sarıoğlu olaydan, Sarıoğlu ile arkadaşının gittikleri mekandan bir kişinin bilgi vermesiyle haberdar oldu.

Üç çocukları olduğu için boşanmayı istemeyen Sabri Sarıoğlu, iddiaya göre geri adım attı. Yağmur Sarıoğlu ile Sabri Sarıoğlu'nun önümüzdeki haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanmaları bekleniyor.

