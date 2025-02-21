İlişkilerde sessizliğin gücü: Mutluluk getirebilir mi?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:12

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:12

Sessizlik, çiftler arasında iletişim eksikliği gibi algılansa da yeni bir araştırma, bunun tam tersinin de mümkün olduğunu gösteriyor. Reading Üniversitesi’nde yapılan çalışma, sessizliğin romantik ilişkilerde nasıl bir rol oynadığını inceledi.

SESSİZLİK HER ZAMAN OLUMSUZ DEĞİL

Bazı çiftler için sessiz anlar rahatsız edici olabilirken, bazıları için huzur ve güven kaynağı olabiliyor. Araştırmaya göre, sessizliği düşmanca ya da endişe verici olarak algılayan çiftler olumsuz duygular yaşarken, doğal ve rahat bir sessizlik paylaşanlar ilişkilerinde daha fazla tatmin hissediyor.

SESSİZLİK İLİŞKİLERDE YAPICI MI, YIKICI MI?

Araştırmacılar, sessizliğin iletişimde önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Partnerler arasında içten bir anlayış oluşturabileceği gibi, hoşnutsuzluk ve mesafe de yaratabiliyor. Bu nedenle sessizlik, ilişkideki bağa göre “yapıcı” ya da “yıkıcı” olabiliyor.

Uzmanlara göre, doğru şekilde paylaşılan sessizlik, romantik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayabilir.