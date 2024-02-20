İlk Cemre havaya düştü mü? Cemre ne zaman düşer?

'İlk cemre ne zaman düşecek?' sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İlk olarak havaya sonra suya ve en son toprağa düşen cemrenin soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, İlk Cemre havaya düştü mü? Cemre ne zaman düşer?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:55
İlk Cemre havaya düştü mü? Cemre ne zaman düşer?
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Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemre ilk olarak havaya düşecek. 'İlk cemre ne zaman düşecek?' sorusu yurttaşlar tarafındna merak ediliyor. Peki, İlk Cemre havaya düştü mü? Cemre ne zaman düşer?

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

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CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

CEMRELER HAVAYA  NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.


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