Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre düşmesi ilk olarak havaya şubat ayında düşecek. Peki, İlk cemre ne zaman düşecek? 2026 ilk cemre nereye düşecek?

2026 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ VE GÜNLERİ

Geleneksel halk takvimine göre cemreler her yıl Şubat ayının sonundan itibaren birer hafta arayla düşmektedir. 1. Cemre havaya düşer. Daha sonra sırasıyla suya ve toprağa düşer.

1. CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞER?

1. cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın ilk belirtisidir; atmosferdeki soğuk kırılmaya başlar ve güneş ışınlarının etkisi hissedilir.

2. Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemre ile birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma başlar; buzların çözülme süreci hızlanır.

3. Cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kır çiçekleri açmaya başlar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler ivme kazanır.