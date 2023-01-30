İlk Wednesday Addams rolünü canlandıran Lisa Loring yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 13:24

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 13:26

Ünlü oyuncu Lisa Loring, geçirdiği felç nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Acıo haberi Loring'in kızı duyurdu. Kızının Variety'ye yaptığı açıklamada, Loring'in Cumartesi gecesi hastanede ailesiyle birlikte öldüğünü söyledi.

Açıklamada, "Her iki kızı da ellerini tutarken huzur içinde öldü" ifadeleri yer aldı.

'FELÇ GEÇİRDİ'

Loring'in yakın arkadaşı yazar Laurie Jacobson, Facebook'ta Loring'in "sigara ve yüksek tansiyonun yol açtığı ağır bir felç geçirdiğini" ve ailesinin hafta sonu onu çıkarmaya karar vermesinden önce üç gün boyunca yaşam destek ünitesine bağlı kaldığını yazdı.

Jacobson, Loring'in "eğlence dünyasındaki mirasına" saygılarını sunarak şunları yazdı: "O, pop kültürünün dokusuna işlemiştir ve Wednesday Addams olarak her zaman kalbimizdedir."

LİSA LORİNG KİMDİR?

Charles Addams'ın New Yorker çizgi filmlerinin ilk uyarlamasında 1964'ten 1966'ya kadar Wednesday Addams'ı canlandıran Loring, bu rolü henüz beş yaşındayken üstlenmişti.

Gotik çizgisi ve klasik atkuyruğuyla ürkütücü Addams kızı olarak gösterdiği performans, film ve televizyonda yankı buldu ve karakterin sonraki tasvirlerini büyük ölçüde etkiledi.

Jenna Ortega'nın başrolünde oynadığı yakın tarihli bir Netflix uyarlaması, Loring'in orijinal dizideki köşeli hareketlerinden esinlenen viral bir dans ortaya çıkardı. Ortega, dansın internette ilgi görmesi üzerine Loring'e teşekkür etti.

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