Resmi işlemler esnasında sıkça karşılaşılan imza sirküsü, sosyal medyada araştırılan kavramlardan biir oldu. Peki, İmza sirküleri nedir? İmza sirküleri nasıl alınır?

İMZA SİRKÜLERİ NEDİR?

Resmi işlemler esnasında sıkça karşılaşılan imza sirküsü; yetkili kişilerin imza örneklerinin yer aldığı ve yetkili alanların belirtildiği noter onaylı resmi evraktır.

Noter onayı ile resmiyet kazanan ve önemli evrak niteliğini taşıyan imza sirküleri, kuruluşları temsil eden yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin ve açık adreslerinin net bir şekilde belirtilen belgedir. Belge üzerinde, kişilerin imza örneklerinin yanı sıra kurum adına atabileceği imzaların ya da bir diğer tanımıyla kurum adına gerçekleştirebileceği işlemlerin yetki sınırları da açıkça yer almaktadır.

Bir kuruluş adına yürütülen tüm resmi işlemlerde ya da ticari sözleşmelerde, yetkili kişilerce atılan imzaların kayıt altına alındığı imza sirküsü; olası sahte girişimlere karşı oluşabilecek sorunların çözümü için en önemli belge niteliğini taşımaktadır.

İMZA SİRKÜSÜ NE İŞE YARAR?

Şirketi/ işletmeyi ya da kurumu hangi alanlarda hangi yetkilinin temsil edeceğini belirler.

Şirket adına verilecek önemli kararların, resmi işlemlerin ya da yapılacak ticari sözleşmelerin hangi derecede yetkililer tarafından imzalayabileceği konusuna açıklık getirir.

İmza sirküleri içerisinde yer alan imzalar yasal değere sahiptir. İmza yetkisi olan kişiler güvence altına alınmış olur.

Sahte imza kullanmanın ve bundan kaynaklı dolandırıcılık vakalarının önüne geçmesini sağlar.

Herhangi birinin bir şirket adına sahte imza atmasını engeller.

Bir şirket adına izinsiz ticari faaliyetlerde bulunmasını önler ve şirkette yetki sahibi olan kişilerin belli olmasını sağlar.

Şirkete yaşanan herhangi bir problem ile karşılaştığında bu problem ile ilgilenecek kişiler imza sirküleri sayesinde bellidir.

İMZA SİRKÜSÜ NASIL ALINIR?

Sirküler verme yetkisi yalnızca noterlere aittir. Bulunduğunuz il veya ilçeden kolaylıkla talep edebilirsiniz. Şirket tescil olduktan sonra MERSİS’ten Tescil ve İlzama Yönelik Yönetim Kurulu Kararı çıkmasından ve Ticaret sicil gazetesinde yönetim kurulu yayımlandıktan sonra, Ticaret Sicil Gazetesi örneği ile notere giderek imza sirküleri alma işlemlerine başlanmalıdır. Bu işlemler ortak veya yetkili değişikliği yapılmıyor ise genellikle şirket kuruluş aşamaları sırasında yapılır.