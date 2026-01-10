İnsanlara güven sıralaması açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center tarafından yayımlanan son “sosyal güven” araştırması, ülkeler arasındaki güven düzeylerini yeniden gündeme taşıdı. “İnsanlara güvenebilir misiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırma, ekonomik refah ile toplumsal güven arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, yüksek gelirli ülkelerde sosyal güvenin belirgin biçimde daha yüksek, orta gelirli ülkelerde ise ciddi oranda düşük olduğunu gösterdi. Pew Research Center, çalışmayı “Sosyal güven zengin ülkelerde daha yüksek, orta gelirli ülkelerde daha düşüktür” başlığıyla yayımladı.

İNSANLARA EN ÇOK GÜVENİLEN ÜLKE: İSVEÇ

Araştırmaya göre insanların birbirine en çok güvendiği ülke, yüzde 83 ile İsveç oldu. İsveç’i sırasıyla Hollanda (%79) ve Kanada (%73) takip etti. Listenin üst sıralarında Almanya, Avustralya, Japonya ve İngiltere gibi ekonomik refah düzeyi yüksek ülkeler yer aldı.

“İnsanlara güvenilebilir” diyenlerin oranının yüksek olduğu ülkeler arasında ayrıca Güney Kore, İspanya, ABD, Polonya ve İsrail de bulunuyor.

TÜRKİYE GÜVEN SIRALAMASINDA SON SIRADA

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise Türkiye’nin listedeki yeri oldu. Verilere göre Türkiye, araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında toplumsal güvenin en düşük olduğu ülke olarak öne çıktı. Türkiye’de “İnsanlara güvenilebilir” diyenlerin oranı yalnızca yüzde 14’te kaldı. “İnsanlara güvenilmez” diyenlerin oranı ise yüzde 84 olarak kayıtlara geçti.

Orta gelirli ülkeler grubunda Türkiye’ye yakın oranlara sahip ülkeler arasında Meksika (%82), Kenya (%80), Brezilya (%77), Güney Afrika (%72) ve Arjantin (%71) yer aldı. Türkiye, bu grup içinde de en düşük güven oranına sahip ülke oldu.





EKONOMİK REFAH VE TOPLUMSAL BAĞLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI

Pew Research Center, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Araştırmaya dahil edilen yüksek gelirli ülkelerde güven, orta gelirli ülkelere kıyasla daha yüksek olma eğilimindedir” ifadesini kullandı. Uzmanlara göre ekonomik istikrar, güçlü kurumlar ve toplumsal eşitlik algısı, bireyler arası güvenin artmasında önemli rol oynuyor.

Araştırma sonuçları, toplumsal güvenin yalnızca bireysel ilişkilerle değil, ekonomik ve yapısal faktörlerle de doğrudan bağlantılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.