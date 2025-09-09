Instagram'a erişim problemi yaşanıyor. Özellikle uygulamaya giriş yaparken akış yenileme hatasıyla karşılaşan kullanıcılar, mesajların da gitmediğini bildiriyor. Peki, Instagram düzeldi mi? 9 Eylül Instagram açılıyor mu?

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Instagram hata tespit raporuna göre yaşanan erişim engeli ve akış yenileme sorunu dün saat 21.00 itibarıyla tamamen giderildi.

SOSYAL MEDYA NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kullanıcılar Instagram, WhatsApp, Facebook ne zaman düzelecek? sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.

Sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.