İnternetten alışveriş yaparken tasarruf etmenizi sağlayacak 8 ipucu

29 Eylül 2021 Çarşamba, 00:00

Son yıllarda hangi çevrimiçi alışveriş sitesini açarsanız açın karşınıza indirimler, büyük kampanyalar ve kaçırılmayacak fırsatlar çıkıyor. İnternet alışverişi yaygınlaştıkça alışveriş yapılabilen internet sitelerinin de sayısı artıyor. İhtiyacınız olan bir ürünü direkt bir alışveriş sitesinden satın almak yerine dikkat edilmesi gereken ipuçları sayesinde tasarruf edebilirsiniz.

Bu noktada unutmamanız gereken ilk ve en önemli şey sabırlı olmak. İhtiyacınız olan ürünü arama motoruna yazıp, karşınıza ilk çıkan alışveriş sitesinden almak hızlı bir yöntem olsa bile tasarruf etmenizi sağlamayacaktır. İnternetten alışveriş yaparken birkaç önemli ipucu uygularsanız büyük indirimler ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

İşte internet alışverişinde tasarruf etmenizi sağlayacak 8 ipucu…

1- Alışveriş sitelerine gizli mod ile girin:

Dinamik fiyatlandırma, her kullanıcıya alışkanlıklarına göre farklı fiyatların sunulduğu, her e-ticaret sitesinde özgün olarak geliştirilmiş bir tür algoritmadır. Eğer siz indirimleri takip etmeyen, ilk gördüğü ürünü satın alan, kampanyalardan yararlanmayan bir kullanıcıysanız sistem size fiyatları olduğu gibi sunar. Bu nedenle bir arkadaşınız ile aynı ürünü farklı fiyatlardan almanız mümkün.

Dinamik fiyatlandırma sisteminden kaçmak için göz atma geçmişini ve çerezlerinizi temizleyin, sosyal medya hesaplarınızdan çıkış yapın ve gizli mod ile alışveriş sitelerini ziyaret edin. En azından genel bir piyasa araştırması yapmış ve dinamik fiyatlandırmanın üzerinizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmiş olursunuz.

2- Güvendiğiniz sitelerin bültenlerine üye olun:

Pek çok kullanıcı internetten alışveriş yaptığı sitelerin e-posta bültenlerine üye olmaz ancak böyle bültenlerde kullanıcılara sunulan birçok kampanya ve indirim bulunur. Hatta birden çok e-posta adresi ile kaydolup, birden çok kampanyayı birleştirerek daha büyük tasarruf etmenizde mümkün. Ücretsiz bülten aboneliklerini kaçırmayın.

İnternetten alışveriş sitelerinin bültenlerinin yanı sıra, ürünlerde bulunan fiyat alarmlarını da kullanabilirsiniz. Özel olarak işaretlediğiniz bir ürünü takibe alarak fiyatında bir değişiklik olduğunda ya da ürün ile ilgili bir kampanya ya da indirim olduğunda size gönderilen bir e-posta ile durumdan haberdar olabilir ve büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.

3- Ödeme yöntemi kampanyalarını takip edin:

Banka ve kredi kartlarına yapılan özel kampanyalara artık özel çevrimiçi ödeme yöntemlerine yapılan kampanyalar da dahil oldu. Kartınızı kaydedersiniz, şu ödeme sistemine kaydolursanız, bu yöntem ile öderseniz gibi pek çok farklı ödeme yöntemine sunulan kampanya ve indirimleri takip ederek büyük oranda tasarruf yapmanız mümkün.

4- İndirim reklamlarına inanmadan önce araştırma yapın:

Özellikle belirli dönemlerde sosyal medya başta olmak üzere pek çok farklı mecrada internetten satış sitelerinin cazip reklamlarıyla karşılaşırsınız. Ancak her reklam vadettiği fırsatı sunmuyor olabilir. Böyle bir durumda reklamda gördüğünüz ürünü farklı internet alışveriş sitelerinde de aratın ve fiyat durumunu inceleyin. Gerçek bir fırsat olup olmadığını kontrol edin.

5- Ürün tercihlerinizi önceden belirleyin, sonra alışverişe başlayın:

Her farklı ürün grubunda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır ancak kullanıcı, göz alıcı kampanyaların büyüsüne kapılarak bu noktaları gözden kaçırabiliyor. Bir kıyafetin yalnızca bedeni değil kalıbı da önemlidir, teknoloji ürünlerinin batarya gücü en az diğer özellikleri kadar önemlidir, ayakkabının suya dayanıklılığı, ekranların çözünürlük kalitesi, mutfak eşyalarının makinede yıkanması gibi pek çok farklı detay aldığınız ürünün kullanım ömrünü etkileyebilir. Bu sebeple alacağınız ürünün tüm özelliklerini detaylarıyla incelemelisiniz.

6- Fiyat karşılaştırma sitelerini kullanın:

Ülkemizde de sayısı giderek artmakta olan fiyat karşılaştırma siteleri, aradığınız ürünü tüm alışveriş sitelerinde arıyor ve size en uygun fiyat seçeneklerini sunuyor. Fiyat karşılaştırma siteleri yalnızca fiyatları değil; kampanyaları, satıcıları, ödeme avantajlarını ve hatta bir ürünün aylar içinde yaşadığı fiyat değişimlerinin istatiklerini bile gösterebiliyor.

7- Almak istediğiniz ürünleri uzun süreler boyunca sepetinizde tutup takip edin:

Almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyin, birkaç gün bırakın ve satıcının o ürünlere indirim ya da kampanya sunmasını bekleyin. Siz ürünü sepete eklediğiniz zaman satıcı bunu görür ve siz almadıkça, almanız için farklı fırsatlar yaratır. Yeni bir fırsat yaratmasa bile kendinize diğer internet alışveriş sitelerini incelemek için zaman yaratmış olursunuz.

8- Fiyat değişimlerinde geri ödeme talep edin:

Alışveriş sitelerindeki farklı satıcıların ürünlerinde olmasa da alışveriş sitesinin kendi adına sattığı ürünlerde yapılan fiyat değişimlerinde geri ödeme talep edebilirsiniz. Geri ödeme talep etme süresi yaklaşık bir haftadır. Bu süre içerisinde aldığınız üründe büyük oranda bir indirim olduysa müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek söz konusu fiyat farkının size iade edilmesini sağlayabilirsiniz.



