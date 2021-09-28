WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak!
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın çalışmayacağı modeller listesi açıklandı.
WhatsApp, yeni özellikler ve güvenlikle ilgili güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Öte yandan, bu yeni güncellemeler minimum donanım ve yazılım gereksinimine sahip. WhatsApp yakında eski işletim sistemi sürümlerinde çalışan bazı Android, ve iOS cihazları için uygulama desteğini kaldırmaya başlayacak .
Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren birçok eski cihazı desteklemeyi bırakacak. Bunun anlamı, uygulamanın bazı cihazlarda çalışmayı tamamen durduracağı.
Uygulamayı kullanmaya devam etmek için kullanıcıların uygulamayı destekleyen yeni bir cihaz almaktan başka seçeneği kalmayacak. Teknolojioku'nun haberine göre, kullanıcılar, tüm sohbetleri ve medyayı korumak için yeni cihaza geçmeden önce sohbet geçmişlerini yedekleyebilirler.
İŞTE O TELEFON MODELLERİ
Android
Android 4.0.4 ve daha eski sürümlerde çalışan cihazlar, mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.
WhatsApp kullanamayacak bazı popüler Android cihazlar arasında Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Optimus L5 Dual, Optimus L4 II Dual, Optimus F7, Optimus F5 ve daha fazlası yer alıyor.
iOS
WhatsApp'ı çalıştırmak için minimum gereksinim, iOS 10 ve daha yeni sürümlerle sınırlı olacak. iOS 10'dan daha eski işletim sistemlerinde çalışan hiçbir iPhone 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE (1. nesil) gibi cihazlar mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.
Android ve iOS kullanıcılarının haberimiz sonrası telefonlarına gerekli güncellemeleri yapması gerekecek. 1 Kasım sonrası gerekli düzenlemeler yapılmamış telefonlarda WatsApp uygulamasının kullanılması mümkün olmayacak.
Kaynak: Haber Global
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
- Atatürk sembolik olarak öne çıkabilir ama...
- Erbaş'ın reddedilme gerekçesi ortaya çıktı
- Eski futbolcu için 'cinayet'ten tutuklama kararı